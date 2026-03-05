«Будем действовать без страха»: что еще обещал Франк Артига на пресс-конференции «Рубина»

На поле «Ак Барс Арены» в 20 туре РПЛ казанцы примут лидера чемпионата – «Краснодар». Перед встречей пресс-служба «Рубина» организовала большую пресс-конференцию с участием главного тренера Франка Артиги, а также новичков команды – Начо и Грипши. Подробнее - в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

Первая большая пресс-конференция Франка Артиги на посту главного тренера «Рубина»

После осечки в Каспийске в матче с «Динамо» (1:2) на прошлых выходных Франк Артига вчера вышел в свет к журналистам с большой пресс-конференцией, прихватив с собой двух новичков команды – чилийца Игнасио Сааведру и албанца Назми Грипши. Как правило, пресс-служба «Рубина» старается познакомить свежеприобретенных игроков с болельщиками еще на зимних сборах, дав новичков СМИ на интервью.

Однако Грипши и Сааведра присоединились к казанскому клубу лишь на заключительном этапе подготовки, и, следовательно, вывести их на большой разговор получилось только с возобновлением чемпионата. Да и еще одно интервью Артиги – лишним никогда не будет, поклонники «Рубина» продолжают только знакомиться с испанским специалистом.

За длинным столом в большом зале для пресс-конференций «Ак Барс Арены» Артига, Грипши и Сааведра уселись, напротив, журналистов. По лицам футболистов, было видно, что подобного ажиотажа к своим персонам они не ждали. Ну, а Артига к казанской прессе уже как будто привык – с обаятельной улыбкой и уверенным взглядом он готов был к более чем часовой беседе.

Артига хочет привить футболистам «Рубина» ментальность победителей

К слову, вопросов к испанскому специалисту было предостаточно. Первый – лежал на поверхности: как сражаться на выходных с действующим чемпионом, «Краснодаром». «Быки» провели впечатляющий матч против «Ростова» в 19 туре (2:1), а в стартовой половине первого тайма задали сопернику такие скорости, на которых обычно играют гранды АПЛ.

Футбол Франка Артиги по своей концепции все-таки не предполагает «игры от печки». Под руководством испанского специалиста игроки «Рубина» должны уметь биться на встречных курсах. Об этом, собственно, Артига и говорил на пресс-конференции. Его главная задача – заставить футболистов «Рубина» не бояться сильных соперников, привить им ментальность победителей.

«Краснодар» – это сильнейшая команда страны на данный момент, она защищает титул. Но у нас свои задачи, нам нужно закончить тот сезон как можно выше в турнирной таблице. Как любой большой клуб, а «Рубин» - это большой клуб, мы должны показывать реакцию на поражение. Мы должны подходить к этой игре с новым стимулом, мы будем действовать без страха. Моя задача в том числе состоит в том, чтобы наша команда приобрела менталитет победителей. Это процесс, который займет время. Мы постараемся максимально использовать свои сильные качества и слабые у соперника. А они, безусловно, есть», – сказал Артига в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«Я себя определяю, как тренера, который исповедует активный стиль игры. Чтобы мои игроки сами провоцировали соперника на ошибки, а не ждали их. Хотим контролировать ход игры, владение мячом. Нынешний состав был собран под определенную структуру и стиль предыдущего тренера, это нормально. Мы оставляем то хорошее, что было. Что-то новое у нас уже получается внедрить сейчас. Сейчас команда не будет перестраиваться на игру в 4 защитника, потому что команда подобрана под определенную структуру. Наша задача в следующей игре предстать более агрессивной активной командой, нацеленной на ворота соперника. Тем более играем дома. Наша задача забить на 1 гол больше, чем «Краснодар», – добавил наставник казанцев.

Фото: © Владимир Васильев, «Татар-Информ»

«Заменить Даку невозможно»

Отдельное внимание на пресс-конференции с участием Франка Артиги, разумеется, уделили фигуре звездного нападающего – Мирлинда Даку. Албанец к началу марта продолжает восстанавливаться после травмы. Медицинский штаб казанского клуба реабилитацию Даку не форсирует, давая полноценно вылечиться форварду.

Другой вопрос, как быть без Мирлинда «Рубину» в ближайших встречах против лидеров чемпионата – «Краснодара» и «Локомотива»? Жак Сиве хоть и совершал бомбардирские подвиги на сборах в Турции, однако уровень соперников казанцев в Белеке был на порядок ниже, по сравнению с командами РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» дадут совсем иное качество сопротивления, и готов ли цепляться за мячи Сиве так же как Даку, создавать моменты и реализовывать их – вопрос неоднозначный для ответа.

«Приезжая сюда, я рассчитывал на весь состав. Я ждал возможности поработать с Даку, но сейчас он травмирован, это потеря. Хотелось поработать и с Иву, который тоже травмирован. До начала сбора у нас было 8 травмированных игроков, они были на длительной травме. Это проблема. Да, команда строилась вокруг Даку, заменить его невозможно. Но мы должны сплотиться и дать больше, чем можем. Дардан забил и может забивать больше, каждый должен увеличивать число голов. Для нас это тоже возможность расти, когда все выдадут максимум» – подчеркнул Артига.

«У Дмитрия Селюка есть проблема – он меня очень любит»

Любопытным эпизодом пресс-конференции стали откровения Франка Артиги относительно Дмитрия Селюка. В прессе это человек фигурирует обычно в качестве агента испанского специалиста. Но парадокс заключается в том, что Дмитрий Селюк не представляет интересы Франка Артиги. Как выяснилось, это просто хороший друг испанского тренера, помогавший ему с определенными вопросами несколько лет назад, когда тот впервые стал работать в России. Об этом, собственно, сообщил Франк Артига на пресс-конференции.

Кроме того, испанский наставник прокомментировал эпатажные высказывания Дмитрия Селюка в прессе. Напомним, в конце февраля агент предлагал нескольким авторитетным футбольным людям в России заключить с ним спор на 10 млн рублей. Суть пари была в том, что Артига в течение весенней части сезона сумеет превзойти результат Рашида Рахимова и взобраться в шестерку в турнирной таблице РПЛ.

«У Дмитрия Селюка проблема – он меня очень любит, но могу сказать, что мы просто хорошие друзья, в переговорах с «Рубином» он участие не принимал. Я не слежу за прессой, но когда он слышит критику в мой адрес, причем от людей, которые не знают меня, не видели моих тренировок… Видя все это, Дмитрий хочет защитить меня. Я же хочу быть сконцентрирован на футболе. Все это от нашей большой взаимной симпатии. Мы просто друзья. 4 года назад мы познакомились, он очень помогал мне и моей семье в непростых моментах. Дмитрий знает Россию и может давать мне полезные советы. Но у меня нет агента, переговоры я вел напрямую» – сказал Артига.

Семья Артиги по-прежнему находится в ОАЭ и не может выехать

Как мы уже упомянули ранее, Артига разговаривал с журналистами более часа. Тренеру задавались самые разнообразные вопросы: каким он видит «Рубин», что планирует заложить в фундамент игры казанского клуба, как ему российские морозы.

Тем не менее, самым сентиментальным и эмоциональным вопросом для испанского тренера стал вопрос о местонахождении его семьи. Дело в том, что семья Артиги сейчас пребывает в ОАЭ и не может покинуть страну из-за ограничений в воздушном пространстве на фоне вооруженного конфликта США и Израиля против Ирана. Семья Артиги, как и тысячи других иностранцев на территории Эмиратов, вынуждены скрываться в специальных убежищах от ракетных ударов.

«Сложный момент, никто не ожидал такого. Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, что гражданские не пострадают в этом конфликте, и в конце концов будет диалог. Эта страна никак не участвует в военном конфликте с Ираном. Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали. Изначально мы планировали, что они прилетят к игре с «Локомотивом». Если они приедут, и воздушное пространство откроется, это будет хорошим сигналом. Возможно, затем они останутся в Казани», – заявил Артига.

Фото: © Владимир Васильев, «Татар-Информ»

Начо успел попробовать борщ, а Грипши с переходом в «Рубин» помог Мирлинд Даку

Понятно, что центральной фигурой вчерашней пресс-конференции был главный тренер «Рубина» Франк Артига. Но и новички клуба – Игнасио Сааведра и Назми Грипши тоже не остались без внимания от СМИ.

Албанский полузащитник рассказал, что советовался перед переходом в «Рубин» с Мирлиндом Даку.

«Я знал, что «Рубин» большой клуб. Перед переездом я говорил с Даку, он очень хорошо отозвался о клубе, игроках, обо всех в клубе. Он сказал, что будет здорово, если я перейду в «Рубин» и что я точно не буду чувствовать себя одиноким. Надеюсь, мы вместе сделаем «Рубину» сильнее» – сказал Грипши.

Начо, в свою очередь, рассказал о том, где ему удобнее играть на поле, в какой роли, а также, что он успел попробовать из русской кухни за время выступлений в РПЛ.

«Я всегда играл в центре поля. Могу сыграть как шестерку - оборонительного полузащитника, так и восьмерку - более атакующего. Тренер видит меня более атакующим игроком в «Рубине», но нельзя забывать и об оборонительных функциях, мне нужно обеспечить баланс в центре поля. Тренер донес до меня принципы, и я готов играть на любой позиции, лишь бы приносить пользу.

«Что успел попробовать из еды в России? Борщ. Когда играл в Сочи, то пробовал еще хачапури» - отметил Начо.

В конце пресс-конференции всем журналистам был вручен памятный подарок от Франка Артиги. Дочка испанского тренера занимается плетением браслетов ручной работы. С символикой «Рубина» каждый представитель СМИ получил красочный миниатюрный браслет.