«Рубин» объявил состав команды на первый сбор

«Рубин» опубликовал список футболистов, которые примут участие в первом сборе казанского клуба.

Отметим, что в него попали два игрока, находящиеся на просморе. Речь о форварде «Черноморца» Иване Тимошенко и нападающем «Ротора» Романе Минаеве.

Сегодня футболисты «Рубина» вышли из отпуска и собрались на базе казанского клуба.

Ранее сообщалось, что «Рубин» проведет 20 июня товарищеский матч против «Акрона».

Также известно, что казанцы сыграют против самарских «Крыльев Советов», которые также проведут сбор в Казани. Пресс-служба «Рубина» официально соперников по контрольным матчам не называла.

Ранее «Рубин» объявил о возвращении из аренд семерых футболистов.