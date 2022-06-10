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Спорт
10 июня 2022  11:43
Артур Халилуллов

«Рубин» объявил состав команды на первый сбор

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«Рубин» опубликовал список футболистов, которые примут участие в первом сборе казанского клуба.

Отметим, что в него попали два игрока, находящиеся на просморе. Речь о форварде «Черноморца» Иване Тимошенко и нападающем «Ротора» Романе Минаеве.

Сегодня футболисты «Рубина» вышли из отпуска и собрались на базе казанского клуба.

Ранее сообщалось, что «Рубин» проведет  20 июня товарищеский матч против «Акрона».

Также известно, что казанцы сыграют против самарских «Крыльев Советов», которые также проведут сбор в Казани. Пресс-служба «Рубина» официально соперников по контрольным матчам не называла.

Ранее «Рубин» объявил о возвращении из аренд семерых футболистов.

#Рубин #ФНЛ #футбол
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