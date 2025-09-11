Концерты, ярмарки добра и спорт: как в Пестречинском районе отметят день выборов

14 сентября жители Пестречинского района примут участие в Едином дне голосования. В этом году в районе будут работать 39 участковых избирательных комиссий — на две больше, чем в прошлом году. Количество избирателей также увеличилось: с 46 905 в 2024 году до 48 830 в 2025-м. Новые участки открылись в Куюках и Царево.

На 20 площадках голосование станет не только важным гражданским событием, но и настоящим праздником для жителей. На базе школ и культурных центров пройдут ярмарки добра с участием школьников и их родителей — все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Помимо этого, гостей ждут спортивные мероприятия и соревнования, концертные программы художественной самодеятельности, а также праздничные встречи и досуговые акции в домах культуры.

Программы состоятся с 11:00 до 14:00 на избирательных участках в Богородском, Конском, Кощаковском, Кулаевском, Ленино-Кокушкино, Пановском, Пестречинском, Татарско-Ходяшевском, Читинском, Шалинском и Шигалеевском сельских поселениях.

На базе школ, детских садов и молодежных центров — «Алгоритм», «Прогресс», «Улыбка», а также в Ледовом дворце, МФЦ и районных домах культуры пройдут ярмарки, концерты и семейные праздники.

В день выборов избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).