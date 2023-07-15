Чтобы повысить рождаемость, Волынец предложила открыть государственное брачное агентство

Создать государственное брачное агентство для одиноких людей из Татарстана предложила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Чиновница уверена, что такая инициатива могла бы решить проблему одиночества и повысить рождаемость в регионе.

«Было бы здорово создать государственное брачное агентство, которое работало бы на безвозмездной основе. Есть брачные агентства, работающие на коммерческой основе. Почему бы не создать государственную службу? У нас есть службы занятости, а почему бы не сделать службу знакомств? Это бы даже не потребовало большого финансового ресурса, нужна лишь организационная работа. Но я уверена, что люди бы туда обращались», — заявила Волынец в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Спикер пояснила, что у жителей больших городов мало времени и сил, чтобы общаться, выстраивать отношения, искать свою вторую половинку. Люди зарабатывают деньги и выстраивают карьеру. Открыв брачное агентство, государство бы частично решило проблему одиночества среди людей старше 30 лет, считает детский омбудсмен.

Подробнее о проблеме читайте в материале «Татар-информа» «Найти спутника жизни — счастье»: татарстанцы поддержали проект по борьбе с одиночеством.