Жилье и здравоохранение: как Татарстан повысит рождаемость за три года

Фото: из личного архива Чулпан Ильдархановой

Минтруд России признал региональную программу по повышению рождаемости в Республике Татарстан на 2023–2025 годы одной из лучших среди аналогичных региональных программ. Это результат многолетней и целенаправленной совместной работы различных министерств и ведомств, заявила «Татар-информу» директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ, доктор социологических наук, член научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» Отделения общественных наук РАН Чулпан Ильдарханова.

«Это заслуга многолетней целенаправленной совместной работы Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, Минздрава РТ, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, некоммерческих организаций и Центра семьи и демографии Академии наук РТ, принимавшего участие в разработке данного документа», — отметила собеседница агентства.

Исследователь объяснила, что при оценке демографической ситуации в России Минтруд РФ выделяет кластеры «Демографическая зима», «Юг России», «Уральская и Зауральская Россия» и «Поволжье». При этом Татарстан и Башкортостан отличаются существенной долей женщин, не родивших в течение репродуктивного периода ни одного ребенка.

«Республиканская программа включает в себя важные блоки – здравоохранение, сосредоточенное на формировании репродуктивного здоровьесбережения у женщин всех репродуктивных подгрупп, включая диспансеризацию и бережное отношение к женщинам, находящимся в ситуации выбора сохранения беременности, а также экономическую поддержку, направленную на обеспечение инфраструктуры, позволяющей женщине совмещать воспитание ребенка с трудовой занятостью и иметь достойный уровень дохода, меры поддержки семей с детьми», — перечислила Чулпан Ильдарханова.

Кроме того, программа затрагивает актуальный для семей с детьми квартирный вопрос. В республике реализуется программа ипотечного кредитования и выделяются земельные участки для многодетных. Особое внимание в документе уделено студенческим семьям. Ведь чем раньше рождается первый ребенок, тем выше вероятность рождения второго и последующих, а значит, и увеличение суммарного коэффициента рождаемости.

«Общественное признание семейно-детного и многодетного образа жизни с помощью наград при личном участии Раиса Татарстана [Рустама Минниханова], идеологическая популяризация семьи в медийном и культурном пространстве, научно-методическое сопровождение реализации семейной и демографической политики, выполняемое Центром семьи и демографии Академии наук РТ», — перечислила Ильдарханова основные направления программы.

Разработчик региональной программы по повышению рождаемости в Республике Татарстан на 2023–2025 годы заключила, что в конечном итоге благодаря документу в регионе планируется увеличить количество рождений, омолодить материнство, сохранить все потенциальные беременности и увеличить долю многодетных семей.

Подробнее о повышении рождаемости в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» — «Нужно, чтобы было больше многодетных семей»: как Татарстан хочет повысить рождаемость.