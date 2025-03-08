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Общество 8 марта 2025 19:14

Росводресурсы решили не менять режим работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ

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Росводресурсы решили не менять режим работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральное агентство водных ресурсов решило не менять режимы работы нижневолжских водохранилищ, в том числе Куйбышевского и Нижнекамского, во вторую декаду марта. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов.

При этом режимы работы водохранилищ на Верхней Волге на период с 11 по 20 марта «скорректированы в сторону уменьшения сбросных расходов».

Таким образом, на Куйбышевском водохранилище средние сбросные расходы составят 5000 ± 100 куб. метров в секунду. На Нижнекамском водохранилище они должны обеспечить поддержание уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 62,70–63,75 метра по Балтийской системе высот, уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Режим работы гидроузлов на третью декаду марта – начало апреля рассмотрят на заседании межведомственной рабочей группы во второй половине первого месяца весны, после получения уточненных прогнозов Росгидромета.

Ранее министр экологии Татарстана Александр Шадриков предложил создать единый центр управления Волжско-Камским каскадом, который будет учитывать интересы всех регионов и объединит Верхне-Волжское и Нижне-Волжское бассейновые управления.

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