«Почему Волга опять обмелела?»: Татарстан бьет тревогу перед сезоном сброса воды

Пока за счет сброса воды в низовья Волги решаются проблемы рыбных хозяйств в Астраханской области, от нехватки воды страдают регионы выше по течению реки. Чтобы восторжествовала справедливость, Минэкологии Татарстана предлагает создать единый центр управления каскадами. Ученые же предлагают радикальные меры, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда.





За счет сброса воды в низовья Волги решаются проблемы рыбных хозяйств в Астраханской области, от нехватки воды страдают регионы выше по течению реки

Фото: © «Татар-информ»

«4 миллиона татарстанцев задают вопрос: почему Волга обмелела?»

Как «существующая практика сброса воды» из водохранилищ, расположенных на реке Волге, влияет на экологическую обстановку и биологические ресурсы региона, обсудили в Минэкологии Татарстана на мероприятии со статусом Всероссийская научно-практическая конференция.

Татарстан собирает ученых и представителей ведомств, так как каждый год сталкивается с обмелением Волги – вода сбрасывается по каскаду в пользу низовий, где развит рыбный промысел.

«4 миллиона татарстанцев задают вопрос: почему Волга обмелела?» – заявил на конференции министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

И в этом году у жителей республики с большой вероятностью снова возникнет этот вопрос – зима показала, что очевидно слабыми будут боковые притоки рек, так как в снеге низкий запас влаги.

Министр вспомнил маловодные годы на Куйбышевском водохранилище. В 2010 году уровень верхнего бьефа достиг критической отметки в 49,1 метра БС (согласно Балтийской системе высот), в 2019 и в 2023 годах — 50 и 50,1 метра БС.

Александр Шадриков считает, что коллегам нужно «рационально относиться к водным ресурсам, научиться моделировать, получать достоверные данные» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Экологи просят Росгидромет открыть доступ к данным гидропостов

Татарстан входит в состав межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. В ней он представляет интересы пяти субъектов. На заседаниях представители региона делают предложения, каким должен быть уровень водохранилища и сбросов воды. Раньше эти цифры получали после моделирования в системе «Гидрокаскад» на основе данных гидропостов Росгидромета.

«К сожалению, с мая 2024 года Росгидромет запретил получать доступ к данным гидропостов. <…> Мы не раз выходили с инициативой, чтобы нам его открыли. <…> Я не понимаю позицию Росгидромета – это же исполнение госзадания, и за это нам еще раз дополнительно платить? Эти данные должны быть общедоступными», — подчеркнул Шадриков.

При этом сам Гидромет, по словам министра, в прогнозах боковых притоков Волги «попадает с пятого раза».

«Я помню, они на заседании сказали: «Мы попали в прогноз после пятой корректировки на 97%. Но время было упущено», – заметил он.

Шадриков считает, что коллегам нужно «рационально относиться к водным ресурсам, научиться моделировать, получать достоверные данные».

Вопрос наполненности водохранилищ затрагивает интересы около 40% населения страны Фото: © РИА Новости

Необходимо создать единый центр управления Волжско-Камского каскада

В Татарстане расположено более 50% площади Куйбышевского водохранилища и более 90% – Нижнекамского. В целом же на берегах Волжско-Камского каскада водохранилищ расположены 15 субъектов. И регулирование ими влияет на экологию, водоснабжение, судоходство, экономику, энергетику, сельское хозяйство, рыбный промысел.

Вопрос наполненности водохранилищ затрагивает интересы около 40% населения страны. Но в результате сбросов в лучшем положении оказываются рыбные хозяйства в Нижней Волге. При этом выше по течению под угрозой оказываются работа водозаборов и развитие водных биологических ресурсов.

Сейчас Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища работают в непроектном режиме, а отсутствие регулирующих (уровенных) гидроузлов ниже створа Волжской ГЭС требует постоянного увеличения холостых сбросов при осуществлении спецпопуска и приводит к дефициту воды выше по каскаду.

Для решения проблемных вопросов министр экологии Татарстана предложил создать единый центр управления Волжско-Камским каскадом, который будет учитывать интересы всех регионов и объединит Верхне-Волжское и Нижне-Волжское бассейновые управления.

Дмитрий Трусов: «Объемы и сроки попуска воды через плотины перестали обеспечивать оптимальное обводнение нерестилищ» Фото: eco.tatarstan.ru

«Произошло катастрофическое снижение запасов осетровых рыб»

С начала 90-х годов уровень Каспийского моря, в которое впадает Волга, снизился почти на 3 метра и практически приблизился к минимуму, который отмечался в 1977 году. Следствием этого стало нарушение гидравлических связей между водоемами, трансформация природных комплексов Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги.

«За последние 30 лет произошло катастрофическое снижение запасов осетровых рыб, численность которых снизилась в 10 раз, а отдельные виды вовсе находятся на грани полного исчезновения», – сказал заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Казани Дмитрий Трусов.

По его данным, до 90-х годов прошлого века на Волге было зафиксировано свыше 1,2 млн нерестилищ осетровых рыб, которые производили около 1 млрд личинок. В 2024 году на естественных нерестилищах было произведено чуть более 50 млн личинок осетровых, главным образом стерляди.

«Личинок белуги вообще не было обнаружено в естественной среде обитания. Приближается экологическая катастрофа», – подчеркнул Трусов.

По его словам, «объемы и сроки попуска воды через плотины перестали обеспечивать оптимальное обводнение нерестилищ». В Астраханской области пришлось ввести запрет на вылов воблы.

«Мы можем дойти до того, что рыба в Волге станет природной редкостью. Для создания оптимальных условий естественного воспроизводства водных биоресурсов ежегодно не хватает порядка 30 кубических километров воды», – сказал Трусов.

«Мы можем дойти до того, что рыба в Волге станет природной редкостью. Для создания оптимальных условий естественного воспроизводства водных биоресурсов ежегодно не хватает порядка 30 кубических километров воды» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его данным, запасы воды в снежном покрове на 10 января составляют 86% от нормы.

«Нам с вами не приходится в этом году рассчитывать на обильный и продолжительный паводок», – предупредил заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Казани.

«Нужно поднять уровни воды Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ до проектных отметок»

Начальник информационно-аналитического центра Регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К. А.Тимирязева Сергей Беднарук изучает проблему регулирования Волжско-Камского каскада более 35 лет. Он заметил, что на сегодняшний день запасы влаги в снеге значительно ниже.

«На сегодняшний день запасы влаги по бассейну составляют всего 62%, по данным Гидромета, а по нашим оценкам – 64%. Немного меньше запасы были только в 2009 году, но там были другие условия и водность была другая», – сказал он.

По расчетам Беднарука, если Куйбышевское водохранилище и дальше не будет «срабатываться», то наберет еще 20-30 см Фото: © «Татар-информ»

По расчетам Беднарука, если Куйбышевское водохранилище и дальше не будет «срабатываться», то наберет еще 20-30 см.

«Но это не спасет. По сценарным расчетам, по погодным условиям последних 20 лет средняя величина притока получилась около 140 кубокилометров. В 2015 году приток составил менее 100 кубокилометров, минимальный был в 1972 или в 1975 году – 98,5 кубокилометра», – заметил он.

Эксперт считает, что в маловодные годы, когда для рыбохозяйственных попусков не хватает воды, порядок расходования водных ресурсов должен решаться руководящими организациями. Он также отметил, что в последние годы прогнозы по боковым притокам сильно завышаются, а по факту воды оказывается меньше. Также в последние годы весенние попуски начинаются раньше на несколько дней, уже с 26 апреля, а в это время боковой приток бывает еще не столь большим.

Ученый сообщил, что зимние сбросы приводят к тому, что летом не хватает воды, происходит обмеление и заилевание Волги. А для сохранения воблы в низовьях нужно сократить ее добычу и усилить борьбу с браконьерами.

«Мой почти 36-летний опыт говорит об одном – попытки решить проблему за счет регулирования, никого не обделив, не приводят к успеху», – заключил Беднарук.

Решить проблемы он предложил кардинально: