Ростуризм опроверг информацию об ограничениях на выезд за рубеж из-за мобилизации

Частичная мобилизация в России не привела к новым ограничениям на выезд за границу. Об этом в своем телеграм-канале заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось», — отметила она.

Догузова подчеркнула, что в этой ситуации необходимо опираться только на официальную информации. Ростуризм уже обратился за сведениями к руководству страны и оперативно сообщит о любых нововведениях.

Напомним, утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.