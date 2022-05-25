Рост зарплат, льготы и компенсации: как российские компании мотивируют IT-специалистов

56% российских работодателей сообщили, что с конца февраля ни один IT-специалист из их компании не уехал за рубеж. Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ru.

«В 14% компаний уехали единицы, еще 14% рассказали, что страну покинуло менее 5% штата IT-специалистов. По 4% опрошенных сообщили, что уехали 5–10%, 10–30% и более 30%. Среди уехавших IT-специалистов преобладают разработчики – 21%», – сказано в сообщении.

Лишь в 9% компаний уехавшие IT-специалисты уволились, еще в 28% они продолжают выполнять свои трудовые обязанности дистанционно.

На фоне последних экономических событий 30% компаний изменили систему мотивации для представителей данных специальностей. В частности, 12% увеличили зарплаты в соответствии с инфляцией, 9% обеспечили релокацию IT-специалистов в другие страны, откуда они продолжают трудиться на компанию дистанционно, 7% расширили пакет льгот и компенсаций для сотрудников, 2% привязали зарплаты к курсу доллара или евро, еще 4% ввели другие меры для усиления мотивации работников.

До конца текущего года 58% компаний намерены дополнительно нанимать разработчиков, 23% – специалистов по техподдержке, 19% – специалистов по внедрению корпоративных IT-систем различного назначения, 30% – иных IT-специалистов. И лишь 14% не собираются расширять IT-штат компании.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в 2022 году на поддержку российской IT-отрасли будет направлено 21,5 млрд рублей. Меры поддержки сферы информационных технологий разрабатываются по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Так, айтишники смогут получить отсрочку от армии, запущены льготная ипотека под 5% и ряд других мер поддержки.