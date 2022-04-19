На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

До 1 мая работники IT-компаний в возрасте от 18 до 27 лет смогут подать заявки на предоставление отсрочки от армии на портале госуслуг. Об этом напоминает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Отмечается, что получить отсрочку смогут граждане России, работающие в аккредитованной компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля прошлого года по 1 апреля 2022 года или устроившиеся туда в течение года после окончания учебы в вузе.

После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

Отмечается, что желающие внести свою IT-компанию в перечень аккредитованных смогут подать соответствующую заявку с 19 апреля.

Президент РФ Владимир Путин 2 марта подписал указ, который освобождает сотрудников IT-отрасли от военной обязанности, а их организации — от налога на прибыль. Также они смогут получать льготные кредиты, гранты и нанимать иностранных специалистов в упрощенном порядке.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась форма предварительной заявки на получение грантов для IT-компаний.