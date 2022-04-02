Кабмин направит более 21 млрд рублей на поддержку IT-отрасли России

В 2022 году на поддержку российской IT-отрасли будет направлено 21,5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Планируется, что часть финансирования пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для IT-компаний, а сама ставка при этом не превысит 3%. В Кабмине ожидают, что это поможет обеспечить льготы для не менее чем 75 проектов по цифровой трансформации.

Еще 14 млрд направят на повышение максимальных размеров грантов на реализацию проектов.

«Еще одно направление поддержки — льготная ипотека для сотрудников компаний. Для них процентная ставка по кредитам, взятым в 2020–2022 годах, будет снижена до 5% годовых. Выделенные на эти цели 1,5 млрд рублей помогут улучшить жилищные условия 10 тыс. граждан», — отмечается в сообщении пресс-службы Правительства.

Ранее Президент России поручил разработать меры поддержки для развития IT-отрасли в новых экономических условиях. Так, сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 смогут получить отсрочку от военной службы, о чем сообщал «Татар-информ».