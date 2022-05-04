Мишустин: Для IT-специалистов в России запустили льготную ипотеку под 5%

Для поддержки IT-сферы в России запускается новая программа льготной ипотеки под 5%, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Главная задача – это создать комфортные условия для работников отрасли. Это касается и решения жилищного вопроса. Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов», – сказал Председатель Правительства, отметив, что кредит на покупку квартиры по выгодной ставке 5% смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.

Мишустин обратил внимание на то, что максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других – 9 млн.

«Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей», – подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в 2022 году на поддержку российской IT-отрасли будет направлено 21,5 млрд рублей. Меры поддержки сферы информационных технологий правительством разрабатываются по поручению Президента РФ Владимира Путина.