Росстат: В июне номинальные зарплаты татарстанцев выросли на 21,8%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В июне 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата сотрудников организаций Татарстана составила 90 212 рублей, увеличившись на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из подготовленного Росстатом доклада о социально-экономическом положении страны.

За первое полугодие текущего года номинальная зарплата татарстанцев увеличилась на 21,4% в годовом выражении, составив 84 345 рублей.

При этом по итогам первого полугодия Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по уровню номинальной зарплаты. На втором месте – Пермский край (80 109 рублей), на третьем с небольшим отрывом – Нижегородская область (77 122 рубля).

В целом по ПФО среднемесячная номинальная зарплата в июне составила 79 816 рублей, увеличившись на 16,8% по сравнению с 2024-м, а в первом полугодии – 73 778 рублей (рост на те же 16,8%).

По России же в июне среднемесячная номинальная зарплата равнялась 103 183 рублям, увеличившись на 15,0% год к году. По итогам первого полугодия средняя номинальная зарплата по стране составила 96 216 рублей (рост на 14,5%).

Вместе с тем реальная зарплата россиян увеличилась за первый месяц лета на 5,1% в годовом выражении, а за первое полугодие – на 4,1%.