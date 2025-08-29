news_header_top
Общество 29 августа 2025 07:00

Прибавка к зарплате за август: кто ее получит в Татарстане

Прибавка к зарплате за август: кто ее получит в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

В субботу, 30 августа, в РТ отпразднуют День Республики Татарстан. Этот день считается праздничным нерабочим, поэтому жители республики, трудящиеся на пятидневке, будут отдыхать. Но работать 30 августа будут трудящиеся на сменном графике, а также ряд других категорий татарстанцев. Как будет оплачиваться работа в этот день – в материале «Татар-информа».

Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в праздничный день должна быть оплачена в двойном размере. Соответственно, те татарстанцы, которые выйдут на работу 30 августа, получат повышенную заработную плату с учетом двойной оплаты за отработанный в праздник день.

Если в праздничный день сотрудник отработает не целый день, а, например, половину, то в двойном размере оплачиваются часы, отработанные в этот день.

При этом у татарстанцев будет выбор: получить оплату в двойном размере или взять дополнительный отгул. Во втором случае работа в праздничный день будет оплачена в одинарном размере.

