Минфин Татарстана констатировал замедление темпов роста зарплат

Зафиксировано замедление темпов роста зарплат у жителей Татарстана, что отмечается по сборам налога на доходы физических лиц. Об этом сказала заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова, отвечая на вопрос «Татар-информа» на пресс-конференции.

«По НДФЛ у нас рост на 20,5%. Это связано с ростом заработной платы. В прошлом году рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года повыше, то есть определенное замедление имеется», – пояснила Анфимова.

По ее словам, рост средней заработной платы в республике за пять месяцев оставил около 21%.

На НДФЛ приходится 33% от всех налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Татарстана за январь – июль этого года, которые составили 338,4 млрд рублей.