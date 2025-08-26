В Госдуме назвали условие для введения ежеквартальной индексации зарплаты

Фото: © «Татар-информ»

Законопроект о ежеквартальном повышении заработной платы россиян примут только в том случае, если инициатор данного проекта обоснует финансирование таких расходов. Об этом «Татар-информу» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести обязательную ежеквартальную индексацию зарплаты в государственных и частных организациях. Повышение дохода, по его словам, должно производится на уровень инфляции за предыдущий квартал, пишет РИА Новости.

«Надо посмотреть, где автор возьмет деньги. Согласно Конституции РФ, если кто-то предлагает увеличение расходов бюджета, то должен предложить источник для этих расходов. Наверное, он (Миронов – прим. Т-и) налоги хочет повысить? Например, индексировать зарплату, одновременно повысив налоги граждан. Я тоже сторонник, чтобы все получали по 1 млн рублей в месяц, но вопрос, где взять деньги?» – сказал парламентарий Федоров.