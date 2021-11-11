Росстат: Участниками переписи в стране стали более 90% населения

К 10 ноября в России переписано более 133,5 миллионов жителей, что составляет 91,6% от общей численности населения страны на начало августа. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков в ходе встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами российского Правительства.

«В десяти регионах страны перепись в основном завершена. Цифровизация позволила практически вдвое сократить переписной персонал и расходы на проведение переписи — теперь все данные собираются и обрабатываются сразу в электронном виде. Но, несмотря на масштабное применение новых технологий, перепись построена вокруг человека — это 315 тысяч переписчиков, контролеров, инструкторов и все жители страны», — сообщает Росстат.

В переписи принимают участие 25 тыс. волонтеров, которые помогают на стационарных участках. Участие волонтеров – это тоже важная новация, которой раньше не было. Вся информация в ходе переписи собирается через планшеты и портал госуслуг и сразу попадает в базу данных в обезличенном виде. За счет цифровизации полные результаты переписи будут опубликованы в рекордно короткие сроки — в течение года.

«Полученные данные лягут в основу огромного количества решений в нашей стране: от разработки масштабных федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ, больниц. Именно поэтому лозунг переписи «Создаем будущее», — подчеркнул Павел Малков.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября года с широким применением цифровых технологий. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов.