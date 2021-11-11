Татарстан вошел в число регионов-лидеров по участию в переписи населения

Республика Татарстан вошла в число регионов-лидеров по участию населения во Всероссийской переписи населения-2021. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков в ходе совещания Президента России с членами Правительства.

«На сегодняшний день в переписи приняли участие 133,5 млн жителей страны, это 91,6% от общей оценочной численности населения государства», — отметил спикер.

Практически завершилась работа в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе, при этом в Чеченской Республике переписчики первыми в РФ завершили обход всех помещений. Практически окончена перепись в Ставропольском и Краснодарском краях, Волгоградской и Тульской областях, Мордовии, на Чукотке.

«Отлично идет в Татарстане и Башкортостане. Это все лидеры», — подчеркнул Малков.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России после 2002 и 2010 годов. Любой житель страны может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. При этом сохранился и традиционный формат переписи с обходом по домам и квартирам. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов.