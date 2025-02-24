Россиянка Роза Гадиева вручила корону «Мисс Европа 2025» соотечественнице

«Мисс Европа» 2024 года Роза Гадиеа вручает корону «Мисс Европе» 2025 года Юлии Павловой Фото из личного архива Розы Гадиевой

В Бейруте завершился конкурс «Мисс Европа 2025». Обладательница титула прошлого года – татарка Роза Гадиева приняла участие в нынешнем состязании в качестве члена жюри. Она вручила корону новой победительнице.

Титула «Мисс Европа» в 2025 году снова была удостоена россиянка – Юлия Павлова, уроженка города Керчь, победительница множества конкурсов красоты. «Историческое событие – россиянка вручила россиянке корону "Мисс Европа". Две победы подряд для одной страны – это впервые за всю историю конкурса!» – прокомментировала эту ситуацию Роза Гадиева «Татар-информу».

Роза Гадиева – член жюри конкурса «Мисс Европа» 2025 года Фото из личного архива Розы Гадиевой

Роза Гадиева, уроженка города Азнакаево Республики Татарстан, живущая в Казани, на одном из туров конкурса «Мисс Европа» 2024 года в Бейруте, представляя многонациональную Россию, вышла на сцену в наряде царицы Сююмбике. Костюм воссоздан на основе данных историков из идентичных материалов. Копия ханского одеяния обошлась создателям в несколько сотен тысяч рублей.

Фото из личного архива Розы Гадиевой

В финале конкурса 2025 года приняли участие представительницы 24 стран. Крымчанка Юлия Павлова является мировой рекордсменкой по числу побед в конкурсах красоты всех уровней, сообщает «КП». Как пишет газета, осенью 2021 года из-за крымской прописки супермодель отстранили от участия в конкурсе «Мисс Земля», но уже в сентябре 2022 года она официально представляла Крым на международном смотре Miss Grand International 2022 в Индонезии, а в декабре того же года вошла в топ-5 «Мисс Туризм Мира 2022». В прошлом году крымчанка стала национальным директором конкурса «Мисс Вселенная» двух стран – Эстонии и Армении.