Наряд ханши Сююмбике: в чем выйдет красавица из Татарстана на сцену «Мисс Европы»

Костюм легендарной ханши Сююмбике представит уроженка Азнакаевского района Татарстана Роза Гадиева на международном конкурсе красоты «Мисс Европа»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Исторический костюм воссоздавали по крупинкам

Мастера создавали увесистый национальный костюм на протяжении года, до этого еще столько же времени потребовалось на изыскательские работы. Подробности рассказала руководитель творческой лаборатории «КОКОН», автор костюмного ансамбля ханши Сююмбике Римма Кашапова.

«Когда мы впервые задумали международный конкурс дизайнеров национального костюма под эгидой Минкульта РТ, было несколько номинаций. В номинации «Реконструкция исторического костюма» я выступала куратором. Это было в 2019-2020 годы, когда наши победители заболели ковидом. Случилась детективная история, мне пришлось полностью создавать костюмный комплекс», — отметила она.

Автор уникального костюма добавила, что при его создании возникло немало разных сложностей. Дело в том, что до нашего времени не уцелели артефакты той эпохи. В итоге пришлось провести большую научно-изыскательскую работу. Научная группа из Казани посетила ряд музеев в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и на Кавказе. Была изучена одежда правителей последних ханств Золотой Орды.

Руководитель творческой лаборатории «КОКОН», автор костюмного ансамбля ханши Сююмбике Римма Кашапова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нам пришлось искать по крупинкам — что такое костюм правителя и как он выглядел», — сказала Кашапова.

Создание и реконструкцию костюмного комплекса финансировал Минкульт Татарстана.

Оказывается, в те далекие времена были в моде ткани ручного ткачества, китайский шёлк. В костюмах правителей Казанского ханства присутствовали меха — благородная пушнина. Головной убор ювелиры Ольга и Гульназ создали по сохранившимся источникам в музее Москвы.

«Фасон короны напоминает великую степь, это отсылка к правителям Золотой Орды», — отметила Кашапова.

«Считалось, что если женщина прикоснется к золотым нитям, то они потускнеют»

Костюм украшен натуральными полудрагоценными камнями — бирюзой и жемчугом. Интересно, что эти камни были раздобыты на «блошиных рынках».

Костюм украшен натуральными полудрагоценными камнями — бирюзой и жемчугом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я посещала все «блошиные рынки», пыталась найти что-то сохранившееся в дореволюционной России. Например, нашла обрывки старого речного жемчуга с медальоном. Так получилось, что этим жемчугом мы украсили мантию ханши Сююмбике», – пояснила Римма Кашапова.

По ее словам, бирюза и сердолик – камни татарского народа, поэтому мастера их использовали.

«Вышивка на мантии у ханши Сююмбике, цветок тюльпан, – символ ислама. На него пришит жемчуг как символ чистоты мира. Всегда, во все времена украшение одежды несло символы. К примеру, не позволялось даже членам семьи заходить в мастерские, где изготавливали для них костюмы», – добавила автор костюмного комплекса.

При создании костюма казанским умельцам помогали ученые Академии наук Татарстана. Мантия исторического наряда вышита золотыми нитями.

Мантия исторического наряда вышита золотыми нитями Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Раньше вышивку золотыми нитями делали исключительно мужчины. Женщины не допускались. Считалось, что если женщина прикоснется к золотым нитям, то они потускнеют. Мастерами были исключительно мужчины», – пояснила Кашапова.

Она озвучила еще один интересный факт. Оказывается, в тот период правящая династия предпочитала в одежде не зеленый, который сейчас ассоциируется с исламом, а красный, синий и золотой цвета.

Роза Гадиева увлекается флористикой и воспитывает двух детей

В историческом национальном костюме на международном конкурсе «Мисс Европа» на сцену выйдет Роза Гадиева. Она родилась в Азнакаевском районе и сейчас живет в Казани. Лингвист по образованию, работала переводчиком в московской нефтяной компании, позже открыла свое дело в сфере флористики.

«Фасон короны напоминает великую степь, это отсылка к правителям Золотой Орды» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Красавица имеет множество титулов: «Флорист года», «Лицо столицы», «Миссис Бизнес-леди России», победительница Всероссийского патриотического конкурса красоты, проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Люблю участвовать в конкурсах с детства, уже в школе занимала первые места. Прошла отборочный тур на конкурс «Мисс Европа» и буду представлять нашу большую страну. Рада, что выдалась возможность представить национальный костюм», — рассказала журналистам Гадиева.

Сейчас жительница Казани активно готовится к конкурсу «Мисс Европа», для этого держит постоянную связь с куратором, выполняет различные задания.

В историческом национальном костюме на международном конкурсе «Мисс Европа» на сцену выйдет Роза Гадиева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На конкурсе в национальных костюмах будет один выход. «Надеюсь, что наше платье получит высокую оценку. Мы действительно подошли к этому основательно, долго утверждали костюм», – добавила Роза Гадиева.

Представительница нашей республики расскажет на конкурсе о татарах, компактно проживающих в разных уголках России. Сама уроженка Татарстана воспитывает двух детей, владеет арабским и английским языками.

«Детей на время конкурса придется оставить с мамой, она меня очень поддерживает и помогает. Ребятам пять и семь лет, они впервые останутся без меня на столь длительный период», – добавила красавица.

Международный конкурс красоты «Мисс Европа» пройдет с 15 по 25 февраля в арабской республике Ливан. В нем примут участие представительницы России, Турции, Израиля и Ливана.