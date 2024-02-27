Уроженка Азнакаево в костюме ханши Сююмбике победила на «Мисс Европа»

Уроженка Азнакаево Роза Гадиева вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Европа-2024» в Ливане. Представительница Татарстана вышла на сцену в татарском национальном костюме ханши Сююмбике стоимостью 1,3 млн рублей.

Фото: из личного архива Розы Гадиевой

«Татарстан серьезно подготовили девушку к конкурсу, ей даже выдали историческое платье Сююмбике по запросу Министерства культуры РТ. К платью нельзя было даже прикасаться, над его воссозданием работала команда ученых два года. Для такого масштабного и исторического события его доверили Розе», – рассказали «Татар-информу».

Мантия длинного и увесистого наряда вышита золотыми нитями. Костюм украшен натуральными полудрагоценными камнями — бирюзой и жемчугом.

Международный конкурс красоты завершился в ливанском Бейруте. Представительница нашей страны выиграла главную корону впервые за долгое время, несмотря на непростую геополитическую ситуацию в мире. Конкурс длился десять дней. Как сообщила Роза Гадиева, сейчас она поменяла билеты и решила остаться после конкурса в Ливане еще на неделю.