Роза Гадиева вручит награду конкурса «Мисс Европа» в Бейруте

Победительница международного конкурса красоты «Мисс Европа» 2025 года Роза Гадиева отправилась сегодня из казанского аэропорта в Ливан по приглашению организаторов в качестве члена жюри. Ей предстоит передать корону новой победительнице конкурса.

«Для меня большая честь быть приглашенной в Бейрут на исторический конкурс «Мисс Европа», – сказала Роза Гадиева перед вылетом корреспонденту «Татар-информа». И добавила: «Очень интересно узнать, какая страна победит в этом году».

Как призналась Гадиева, год после победы на конкурсе для нее оказался насыщенным. «Я получила много контрактов в России, Дубае, стала амбассадором и лицом Global Economic Forum в Индии. Лично встретила президента международного форума BRICS Пурниму Ананд, взяла интервью у политиков. Меня приглашают на официальные визиты в дружественные страны: ОАЭ, Индию, Африку, Ливан. Я записала свою первую песню и выпускаю клип, попала в кинопроект главной героиней, моя фотография вышла на обложках журналов Голливуда, России, Дубая», – рассказала она.

Гадиева отметила, что новость о ее победе в непростое для России время стала самой цитируемой в истории конкурсов красоты по всему миру: «Мне до сих пор всё это кажется сном – войти в историю всемирно известного конкурса Miss Europe и оказаться в списке Title Holders в Wikipedia. Я пообещала себе больше отдыхать в этом году, и именно в этот момент начались еще более масштабные проекты», – поделилась победительница. Россиянку также пригласили на Всемирный экономический форум стран G20 в Индию. Она стала амбассадором и лицом форума.

«Надеюсь, в этом году новую «королеву» будет также сопровождать успех и радость. Желаю удачи конкурсанткам!» – сказала собеседница агентства.

Конкурс «Мисс Европа-2025» стартовал в Бейруте 12 февраля, в нем принимают участие девушки в возрасте от 18 до 33 лет из 30 стран. Масштабное международное мероприятие проходит с участием представителей fashion-индустрии со всего мира. Конкурсанток ожидает насыщенная развлекательная программа, многочисленные фотосессии, благотворительные акции, fashion-показы, участие в культурных мероприятиях Ливана, экскурсии по стране. Церемония вручения награды состоится 21 февраля. Завершится мероприятие 22 февраля.

Фотографии предоставлены Розой Гадиевой.