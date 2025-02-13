news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 февраля 2025 21:06

Роза Гадиева вручит награду конкурса «Мисс Европа» в Бейруте

Победительница международного конкурса красоты «Мисс Европа» 2025 года Роза Гадиева отправилась сегодня из казанского аэропорта в Ливан по приглашению организаторов в качестве члена жюри. Ей предстоит передать корону новой победительнице конкурса.

«Для меня большая честь быть приглашенной в Бейрут на исторический конкурс «Мисс Европа», – сказала Роза Гадиева перед вылетом корреспонденту «Татар-информа». И добавила: «Очень интересно узнать, какая страна победит в этом году».

Как призналась Гадиева, год после победы на конкурсе для нее оказался насыщенным. «Я получила много контрактов в России, Дубае, стала амбассадором и лицом Global Economic Forum в Индии. Лично встретила президента международного форума BRICS Пурниму Ананд, взяла интервью у политиков. Меня приглашают на официальные визиты в дружественные страны: ОАЭ, Индию, Африку, Ливан. Я записала свою первую песню и выпускаю клип, попала в кинопроект главной героиней, моя фотография вышла на обложках журналов Голливуда, России, Дубая», – рассказала она.

Гадиева отметила, что новость о ее победе в непростое для России время стала самой цитируемой в истории конкурсов красоты по всему миру: «Мне до сих пор всё это кажется сном – войти в историю всемирно известного конкурса Miss Europe и оказаться в списке Title Holders в Wikipedia. Я пообещала себе больше отдыхать в этом году, и именно в этот момент начались еще более масштабные проекты», – поделилась победительница. Россиянку также пригласили на Всемирный экономический форум стран G20 в Индию. Она стала амбассадором и лицом форума.

«Надеюсь, в этом году новую «королеву» будет также сопровождать успех и радость. Желаю удачи конкурсанткам!» – сказала собеседница агентства.

Конкурс «Мисс Европа-2025» стартовал в Бейруте 12 февраля, в нем принимают участие девушки в возрасте от 18 до 33 лет из 30 стран. Масштабное международное мероприятие проходит с участием представителей fashion-индустрии со всего мира. Конкурсанток ожидает насыщенная развлекательная программа, многочисленные фотосессии, благотворительные акции, fashion-показы, участие в культурных мероприятиях Ливана, экскурсии по стране. Церемония вручения награды состоится 21 февраля. Завершится мероприятие 22 февраля.

Фотографии предоставлены Розой Гадиевой.

#конкурс красоты #европа #БРИКС #саммит БРИКС #Ливан #G20
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

12 февраля 2025
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025