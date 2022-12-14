«Микст свиного гриппа и Covid-19 – страшная вещь»: врачи об эпидситуации в Татарстане

Татарстан накрыла волна ОРВИ и гриппа, даже заболеваемость коронавирусом за неделю немного выросла. Чем опасен свиной грипп, сколько татарстанцев сейчас на больничном и по каким симптомам отличить Covid-19 от гриппа, – «Татар-информу» рассказали главный эпидемиолог Татарстана и эксперт Роспотребнадзора республики.

В этом сезоне больше всего в Татарстане распространяется свиной грипп

Фото: © «Татар-информ»

Почти 29 тысяч татарстанцев за неделю заболели ОРВИ и гриппом

«Сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ начался», – констатировал в беседе с «Татар-информом» главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Врач отметил, что в этом году сезон болезней пришел раньше, чем обычно. Обычно медики его ждут к новогодним праздникам.

Эпидпорог по ОРВИ в Татарстане на этой неделе уже превышен на 82%, рассказала агентству специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Краснова.

«За последнюю неделю у нас зарегистрировано 28 836 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, заболеваемость выше предыдущей недели на 39%», – рассказала она.

Из ОРВИ чаще всего татарстанцы заражаются РС-вирусом, риновирусом и метапневмовирусом.

Дмитрий Лопушов отметил, что в этом году сезон болезней пришел раньше, чем обычно Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Свиной грипп чаще других вызывает воспаление легких

В этом сезоне больше всего в Татарстане распространяется подтип гриппа “A” – H1N1-2009, более известный, как свиной грипп. Роспотребнадзор РТ уже с 1 ноября регистрирует заболевших.

«За сезон 2022-2023 года положительных находок вируса свиного гриппа у нас 182 – это 92% от всех вирусов гриппа. 13 находок вируса гриппы “Б”, это 6,6% от общего числа. И три находки гриппа “А” нетипированного (1,5%)», – рассказала Анна Краснвоа.

В Роспотренадзоре Татарстана добавили, что свиной грипп течет тяжелее, остальных гриппов. Поэтому защищаться от заболевания надо тщательнее – носить маски, постоянно мыть руки и отказаться от посещения массовых сборищ.

«Клиника у свного гриппа абсолютно такая же как у любого другого гриппа. Это внезапное начало, высокая температура – выше 38,5 градусов, головная боль, мышечные боли. Особенностью H1N1 является, что он быстро распространяется и с большей долей вероятности вызывает осложнения со стороны легких, вызывает, так называемую, гриппозную пневмонию», – объяснил Дмитрий Лопушов.

В группе риска по тяжелому течению гриппа перенесшие Covid-19, пожилые люди, дети и хроники.

Свиной грипп течет тяжелее остальных гриппов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как отличить грипп от Covid-19?

Эпидемиолог напомнил, что нынешние штаммы Covid-19 редко прогрессируют быстро и не начинаются сразу с высокой температуры, для них характерна температура тела около 37 градусов, которая без лечения может ползти вверх. Это одно из главных отличий гриппа, для которого характерна высокая температура, и коронавируса.

Еще одно отличие – это высокая опасность для детей, гриппом очень часто болеют именно малыши. Эпидемиолог объяснил, что дети теснее общаются между собой, их иммунитет слабее, чем у взрослых. К тому же, они реже носят маски.

«Всегда грипп у нас начинался с детского населения, сейчас это не исключение», – заметил Лопушов.

Анна Краснова рассказала, что с первого сентября из-за болезней детей, разобщили классы, в которых учатся 1137 школьников.

«На данную неделю 68 классов разобщены по всей республике, заболеваемость среди детей увеличивается. К примеру, на прошлой неделе на разобщении было всего 18 классов», – рассказала эксперт республиканского Роспотребнадзора.

«Всегда грипп у нас начинался с детского населения, сейчас это не исключение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Остались единичные дозы вакцины против гриппа»

Позаботиться о защите от гриппа и привитсья нужно было чуть раньше, самый активный период вакцинации прошел осенью. Специалист Минздрава РТ подчеркнул, что прививаться эффективнее всего до подъема заболеваемости. Дмитрий Лопушов напомнил, что иммунитет формируется в течение 21 дня после прививки.

«Вакцинация у нас практически завершилась, у нас остались единичные дозы вакцины для тех, кто по своим причинам записался в лист ожидания – либо заболел, либо по другим причинам не смог сделать прививку. То есть в ряде поликлиник еще вакцины есть, пока еще не поздно, можно поискать вакцину, найти и сделать», – отметил главный специалист РТ по иммунопрофилактике.

Эксперты ожидают, что грипп будет активно циркулировать в Татарстане до конца февраля.

Главное, по словам эпидемиолога, при малейших симптомах ОРВИ, не стоит посещать работу, не отводить детей в детский сад и не отправлять в школу.

Прививаться эффективнее всего до подъема заболеваемости Фото: © «Татар-информ»

«10% заболевшим гриппом нужна госпитализация»

Скорую помощь при симптомах ОРВИ и гриппа вызывать необходимо только в крайних случаях, лучше вызвать врача из поликлиники на дом или сходить туда, пройдя через фильтр.

При гриппе кладут в больницы детей до года, а также людей, у которых много хронических болезней и болезнь течет тяжело. Также в скорую можно обратиться при одышке и температуре выше 40 градусов – это уже признаки пневмонии.

«По данным статитсики около 10% от заболевших гриппом требует госпитализации», – добавил Дмитрий Лопушов.

Скорую помощь при симптомах ОРВИ и гриппа вызывать необходимо только в крайних случаях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Микст инфекция – страшная вещь

Эпидемиолог не исключил и микст-инфекцию из гриппа и коронавируса. По его словам, это страшная вещь. В прошлом году в Татарстане был такой случай, этот пациент лежал в реанимации.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом незначительно выросла, это подтвердили в Роспотребнадзоре РТ. Если быть точнее она увеличилась на 16,2% по сравнению с предыдущей неделей.

«По тяжести течения Covid-19 в основном протекает, как ОРВИ или бессимптомно – в 97% случаев. Тяжелые формы встречаются в 0,8% случаев. Мы рекомендуем носить маски в местах большого скопления людей с признаками респираторных заболеваний, глобальных опасений небольшой рост не вызывает», – отметила Анна Краснова.