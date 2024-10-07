Россия ждет Президента Кубы на саммите БРИКС в Казани

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: kremlin.ru

Куба уже направила официальную заявку на получение статуса страны — партнера БРИКС, кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля Бермудеса ждут на саммите организации, который пройдет в Казани. Об этом рассказал посол РФ в Гаване Виктор Коронелли, передает ТАСС.

«Куба проявляет интерес к подключению к работе объединения БРИКС. Более того, они уже подали официальную заявку российской стороне на получение партнерского статуса, поскольку Россия в этом году председательствует в БРИКС», — заметил дипломат, дополнительно подчеркнув, что «соответствующая заявка оформлена».

Коронелли также подтвердил, что Мигель Диас-Канель приглашен на расширенную встречу в рамках саммита БРИКС. «У Президента Кубы есть приглашение, ожидаем его в Казани в период с 22 по 24 октября», — пояснил посол.

Ранее стало известно, что кубинский лидер получил приглашение на саммит БРИКС, но решение о визите еще не принято, хотя российская сторона ждет делегацию островного государства.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.