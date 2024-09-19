Президент Кубы приглашен на саммит БРИКС, но решение еще не принято

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: kremlin.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в Казани, но решение о визите еще не принято. Об этом рассказал посол островного государства в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья, сообщает РИА Новости.

«[Президент Кубы] получил приглашение», — сказал дипломат журналистам на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, уточнив, что решение о поездке главы государства на саммит «пока не принято».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.