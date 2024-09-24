Россия ждет делегацию Кубы на саммите БРИКС в Казани

Мигель Диас-Канель в 2018 году, на тот момент — Председатель Госсовета и Совета Министров Кубы

Фото: kremlin.ru

Российская сторона ожидает, что делегация Кубы прибудет на саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом рассказал посол РФ в островном государстве Виктор Коронелли, сообщает РИА Новости.

«Мы, разумеется, ждем кубинскую делегацию на этом саммите в Казани. Могу сказать, что соответствующее приглашение было направлено некоторое время назад нашим Президентом Владимиром Путиным Президенту [Мигелю] Диас-Канелю», — пояснил дипломат.

«Мы ждем ответа и надеемся, что кубинские представители примут участие в этом мероприятии», — уточнил Коронелли.

Ранее стало известно, что кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес получил приглашение на саммит БРИКС, но решение о визите еще не принято.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.