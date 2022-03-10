Россия заявила о ежедневном открытии гумкоридоров на Украине в сторону РФ

Российские силы будут ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине в сторону РФ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований, открываться теперь ежедневно с 10.00, а на других направлениях — по согласованию с украинской стороной», — сообщил он.

Ранее украинская сторона не раз называла неприемлемым вариант с открытием гуманитарных коридоров в сторону России и Беларуси.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.