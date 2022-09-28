Россия планирует поднять вопрос диверсий на «Северных потоках» на заседании Совбеза ООН

Российская сторона намерена созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с диверсиями на двух нитках трубопровода «Северный поток» и «Северном потоке – 2». Москва рассчитывает на то, что оно пройдет 29 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Ранее о намерении созвать официальное заседание рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, утечки газа из «Северного потока» 27 сентября обнаружили в водах Дании и Швеции. В Германии заявили, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии. Немецкое правительство считает, что в ней могли участвовать водолазы, подводная лодка либо другие средства спецназначения.

В спецслужбах ФРГ отметили, что без быстрого ремонта газопроводы навсегда станут непригодными для использования.