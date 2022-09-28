Спецслужбы ФРГ: «Северные потоки» навсегда выйдут из строя без быстрого ремонта

Если газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» не удастся восстановить в самое ближайшее время, они могут выйти из строя навсегда. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel со ссылкой на спецслужбы ФРГ.

В сообщении говорится, что только оперативный ремонт поможет защитить газопроводы от заполнения соленой водой и коррозии.

Сейчас в стране обсуждаются последствия инцидента и пути для их предотвращения. В работе заняты МИД Германии, несколько федеральных министерств и ведомство федерального канцлера. Первой мерой, принятой ими, стало усиление контроля за территориальными водами ФРГ. Немецкие суда начнут более тщательно мониторить маршруты критически важной инфраструктуры.

Кроме того, усилится контроль за прибрежными районами на Северном и Балтийском морях.

Напомним, утечки газа из «Северного потока» 27 сентября обнаружили в водах Дании и Швеции. В Германии заявили, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии.