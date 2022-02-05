Россия завоевала бронзу смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде

Российская команда завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете 4х6 по биатлону. За нашу страну дистанцию прошли представительница Поволжского университета физкультуры и спорта (Казань) Ульяна Нигматуллина, а также Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Перед заключительным этапом российская команда лидировала в эстафетной гонке. Однако норвежец Йоханнес Бо и француз Кентен Фийон-Майе сумели на финишном рывке обойти Эдуарда Латыпова.

Биатлон. Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо) – 1:06.45,6 (3+13)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) – 0,9 (3+11)

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) – 1,5 (1+13)

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