Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Лыжница Наталья Непряева выиграла первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Российская спортсменка заняла второе место в скиатлоне на дистанции 2х7,5 км.

По ходу гонки Непряева в течение долгого времени находилась в группе преследователей и лишь на самом финише завоевала для России первое пекинское серебро. Победу одержала представительница Норвегии Тереза Йохауг, таким образом став первой олимпийской чемпионкой Пекина – 2022. Бронзу завоевала австрийка Тереза Штадлобер.

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2x7,5 км.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7

2. Наталья Непряева (Россия) – +30,2

3. Тереза Штадлобер (Австрия) – +30,5

Стоит отметить, что ранее Непряева уже выигрывала олимпийскую медаль. Четыре года назад в Пхенчхане россиянка взяла бронзу в эстафете.