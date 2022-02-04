Научный руководитель Нигматуллиной о старте на ОИ: «Бежит на уровне мировых звезд»

Студентка Поволжского государственного университета спорта и туризма (Казань) Ульяна Нигматуллина завтра примет участие в смешанной эстафете (4х6 км) по биатлону на Олимпийских играх в Пекине.

Ее научный руководитель, заведующий кафедрой теории и методики лыжного спорта казанского ВУЗа Ришат Галиев оценил для спортивной редакции ИА «Татар-информ» готовность спортсменки к гонке. Эксперт также вспомнил ее второе место в эстафетной гонке в Антхольце (Италия). Напомним, лыжница, стартовав с шестого места на четвертом этапе, финишировала второй.

«Я слежу за ее выступлениями, знаю про последний успех в эстафетной гонке. Были, конечно, и неудачи в сезоне, но я так понимаю, что к Олимпиаде она подошла хорошо готовой. Бежит она сейчас на уровне мировых звезд. Думаю, в ее пользу говорит и опыт. Ведь для нее это вторая Олимпиада, и в Южной Корее она четыре года назад также бежала в смешанной эстафете. Что касается стрельбы, то, думаю, в Китае это, во многом, будет лотерея. Соревнования проходят на высоте порядка 1600 метров, сильный ветер, холодно. Понятно, что в таких условиях многое зависит от опыта и мастерства. Но и фактор везения играет не последнюю роль», - заявил Галиев.

Также он рассказал, как проявляет себя спортсменка в Поволжском государственном университете спорта и туризма. «Я хорошо знаю Ульяну прежде по учебе в магистратуре в нашем вузе. Я был ее научным руководителем, и свою дипломную работу она писала, как раз по биатлону. Поступила она к нам достаточно легко, показав высокий уровень знаний. И это, безусловно, проявляется в ее спортивной деятельности, в подходе к тренировочному процессу, к подготовке к стартам. В одном из интервью она говорила, что хорошо понимает свой организм, поэтому может грамотно распределить силы на дистанции, добавить на последнем круге, побороться в финишном створе. В этом ее сила», - считает Галиев.

Сегодня в Пекине прошла церемония открытия Олимпиады. Соревнования продлятся до 20 февраля. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал о главных интригах стартовавших сегодня Игр.