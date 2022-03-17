Россия вновь начала экспортировать алмазы в Индию

После короткого перерыва из-за санкций Запада Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию. Теперь платежи осуществляются в евро через банки Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economic Times.

Как сообщает издание, такое решение является временным, так как оплата через германские кредитные организации вызывает задержки примерно на неделю. Однако Индия выражает надежду, что в скором времени платежи будут совершаться по механизму рупия — рубль.

«Экспортеры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро или другими валютами. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы уже предпочли бы механизм рупия — рубль», — заметил на это глава Совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Колин Шах.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ответом Запада, США и ряда других стран стало ужесточение антироссийских санкций, в том числе направленных против банков страны.

Также ранее «Татар-информ» сообщал, что США запретили экспорт предметов роскоши в Россию, а также импорт бриллиантов и водки из РФ. Запретил ввозить в Россию предметы роскоши и ЕС.