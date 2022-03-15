ЕС запретил экспорт предметов роскоши в Россию

Евросоюз запретил ввозить в Россию предметы роскоши. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что ЕС утвердил четвертый антироссийский пакет санкций. По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, принятые меры «являются еще одним серьезным ударом по экономической и материально-технической базе, на которую опирается Россия при вторжении на Украину».

Как сообщал Bloomberg, под запрет могут попасть поставки в РФ икры, трюфелей, алкогольных напитков, сигар и другой продукции стоимостью более 300 евро.

Ужесточение санкций связано с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, а также проведением спецоперации по защите Донбасса. В видеообращении к гражданам страны 24 февраля Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.