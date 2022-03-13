США запретили ввозить в Россию мотоциклы, сигары и бурбон

Появился полный перечень товаров из США, которые запретили ввозить в Россию. О запрете экспорта и импорта ряда товаров ранее заявлял Президент Штатов Джозеф Байден.

В перечне, опубликованном Минторгом США, оказались парфюмерия, некоторые виды одежды и обуви, стоимость которой превышает 1 тыс. долларов за единицу, автомобили и предметы искусства. В общей сложности список состоит из около 570 товарных позиций, сообщает РБК:

-алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.);

-табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.);

-косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.);

-саквояжи, чемоданы, дамские сумки;

-меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;

-некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу);

-драгоценные камни и ювелирные изделия;

-судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;

-концертные рояли, наручные часы, предметы искусства и коллекционные предметы.

Все эти товары с 16 марта запрещено ввозить на территорию РФ. В список запрещенных к импорту из России вошли морепродукты, бриллианты и алкоголь, о чем ранее сообщал «Татар-информ».