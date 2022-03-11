США запретили импорт водки и бриллиантов из России

США ввели запрет на импорт российских алмазов, бриллиантов, морепродуктов и водки. Об этом со ссылкой на Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена сообщает РБК.

«Мы также принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты», — подчеркнул он.

Также, по словам американского лидера, готовится к подписанию указ, которым будет введен запрет на экспорт предметов роскоши, в том числе автомобилей, одежды и украшений, из США в Россию.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого решения, а также признания независимости ДНР и ЛНР страны Запада начали ужесточать санкции против России.