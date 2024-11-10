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Россия ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Сам договор был подписан 19 июня текущего, 2024 года в Пхеньяне. Закон о его ратификации был принят Государственной Думой РФ 24 октября и одобрен Советом Федерации 6 ноября.
В преамбуле договора утверждается, что он отвечает коренным интересам народов обеих стран «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».
Помимо прочего, документ предполагает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению (в соответствии со статьей 51 Устава ООН).
Кроме того, оба государства обязуются не заключать с третьими странами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем друг друга.
Договор вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно. С этого момента прекратит свое действие Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР, подписанный 9 февраля 2000 года.
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