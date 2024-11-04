Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи

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Президент России Владимир Путин встретился в Московском Кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Имею честь передать вам глубоко искренние, теплые, товарищеские приветствия от уважаемого Председателя государственных дел Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына <...>», — отметила северокорейский дипломат и поблагодарила российского лидера за встречу.

«У нас сегодня праздник (День народного единства — прим. Т-и), а встречать его с друзьями — это очень хорошая традиция», — ответил гостье Путин. Он также передал ответные приветствия Высшему руководителю КНДР.

Участие во встрече с российской стороны также приняли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков.

Цой Сон Хи прибыла в Москву еще 30 октября. Первого ноября на встрече с Лавровым она заявила, что Ким Чен Ын отдал приказ оказывать помощь Вооруженным силам РФ на Украине «в их священной войне».

До этого Государственная Дума России ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР.

Американская газета The Wall Street Journal недавно написала, что Россия по подсчетам издания NK News вчетверо обогнала Китай в интенсивности контактов с Северной Кореей. По мнению ряда западных экспертов, такое сближение Москвы и Пхеньяна беспокоит Пекин.