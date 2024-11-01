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Политика 1 ноября 2024 12:29

МИД КНДР: Ким Чен Ын отдал приказ помогать российской армии на Украине

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Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын отдал приказ оказывать помощь Вооруженным силам РФ на Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

«Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — сказала она в ходе встречи с главой российской внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Она добавила, что в Пхеньяне не сомневаются в победе России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о присутствии военнослужащих из КНДР в России.

#КНДР #северная корея #ким чен ын
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