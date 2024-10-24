Путин ответил на вопрос журналиста о присутствии военных из КНДР в России

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста NBC, который спросил про наличие северокорейских войск на территории РФ. По словам журналиста, якобы это видно на спутниковых снимках.

«Снимки - вещь серьезная, если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия в России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, США. Было даже публично объявлено, сколько денег тогда администрация США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации?», - поинтересовался в ответ Путин.

Президент России также заметил, что потом «нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем Минских соглашений».

«Позднее, и вы наверняка тоже об этом слышали, ряд лидеров государств Европы прямо сказали, что они нас обманывали, потому что использовали это время для того, чтобы вооружить украинскую армию. Разве это не так? Это так», - добавил Путин.