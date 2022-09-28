В ДНР, ЛНР, на Херсонщине и в Запорожье подсчитали результаты референдумов

Власти Луганской и Донецкой народных республик, а также руководство контролируемой Вооруженными силами РФ части территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о подсчете 100% голосов, поданных на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации.

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила о 98,42% проголосовавших за вхождение в РФ (1 636 302 выступивших «за» и 16 555 «против»), сообщает Луганский информационный центр.

В свою очередь председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий рассказал о 99,23% поддержавших присоединение (2 116 800 голосов «за» и 4938 «против»), передает Донецкое агентство новостей.

Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила о 87,05% поддержавших вхождение в состав России (497 501 выступивший «за» и 68 832 «против»). А председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко объявила о 93,11% проголосовавших за присоединение (430 261 голос «за» при общем числе участников референдума в 541 093 человека), информирует ТАСС.

Плебисциты проводились синхронно: они начались 23 сентября и завершились 27 сентября. Явка на них превысила 50%, и голосования были признаны состоявшимися.

Ранее лидеры стран Запада заявили, что никогда не признают результаты референдумов. Кроме того, обсуждается ужесточение санкций против России в качестве ответной меры на проведение плебисцитов.