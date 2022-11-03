Россия передала послу доказательства причастности Британии к атаке на Черноморский флот

Россия представила послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к теракту на базе Черноморского флота в Севастополе. Об этом со ссылкой на российского посла в Соединенном Королевстве Андрея Келина сообщает ТАСС.

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы», — отметил он в эфире канала Sky News.

По словам Келина, доказательства в скором времени будут обнародованы. Причастность Британии к теракту, говорит о том, что Лондон «глубоко вовлечен в конфликт». Это, в свою очередь, несет дополнительные риски для России.

Атака на корабли Черноморского флота в Севастополе произошла 29 октября. В этот же день Россия приостановила действие продуктовой сделки с Турцией и Украиной. Как заявил позднее Президент России Владимир Путин, Москва не возобновит участие в ней, пока не получит от Киева гарантии безопасности коридора.

2 ноября, получив соответствующие гарантии, Россия вновь присоединилась к соглашению.