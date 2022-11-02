Минобороны: Россия вновь присоединилась к «зерновой сделке»

Украина дала России письменные гарантии о безопасности зернового коридора. Киевские власти обещают, что он не станет использоваться как место боевых действий против РФ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Таким образом, Россия вновь подключится к черноморской зерновой инициативе. Напомним, что участие в сделке было приостановлено из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота. Как объяснил позднее Президент РФ Владимир Путин, Москва больше не может быть уверена в безопасности судов, следующих по коридору. В противном случае виноватой в ЧП могут объявить именно ее.