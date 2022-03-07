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Общество
7 марта 2022  23:46

Россия объявила режим тишины с 8 марта в нескольких украинских городах

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Российской стороной объявлен режим тишины с 10 утра 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гумштаб.

Гуманитарные коридоры для эвакуиации мирных граждан будут организованы в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе и Суме.

Во время третьего раунда переговоров стороны долго обсуждали проблему по организации гумкоридоров. Как отметил глава делегации РФ, помощник Президента Владимир Мединский, украинская сторона заверила, что гуманитарные коридоры откроются завтра. 

#спецоперация на Украине
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