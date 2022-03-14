Россия и Индия рассматривают возможность расчетов в национальных валютах

Россия и Индия изучают возможность перехода от расчетов в евро и долларах к расчетам в рублях и рупиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание MInt.

Страны рассматривают также привлечение китайского юаня в качестве базовой валюты. При этом для совершения платежей российскому банку придется открыть счет в индийском, а индийскому — в российском.

В материале отмечается, что оплата в рупиях и рублях ранее уже применялась в небольших масштабах. Например, речь шла о поставках чая.

Для возобновления торговли с Россией это решение очень важно, так как Индия закупает у нее продукцию в сфере обороны и ядерной энергетики.

Москва в свою очередь рассчитывает на закупку у Дели фармацевтических и сельскохозяйственных товаров индийского производства, а также продукции для отрасли машиностроения.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.