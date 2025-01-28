Российскую студвесну в Казани посвятят Году защитника Отечества и 80-летию Победы

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XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», финал которого в этом году примет Казань, будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному в стране Году защитника Отечества. Об этом рассказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, передает ТАСС.

«Тема очевидна и совпадает с объявленным в 2025 году Годом защитника Отечества и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это ключевая магистраль, вокруг которой будет строиться вся „Российская студенческая весна“ в этом году», — подчеркнула замминистра.

Ранее о том, что «Российскую студвесну» в Казани посвятят 80-летию Победы, говорил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. По его оценке, фестиваль соберет около 3,5 тыс. делегатов.

Финал предыдущей, XXXII «Российской студенческой весны» проходил в Саратове с 26 мая по 1 июня 2024 года. Фестиваль был приурочен к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.