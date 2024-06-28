Всероссийскую Студвесну в Казани посвятят юбилею Великой Победы

В 2025 году в Казани состоится Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Главной его темой станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В следующем году Всероссийская Студенческая весна пройдет в Казани. Для нас это двойная ответственность. Помимо того, что к нам приедут несколько десятков тысяч ребят со всей страны, важным вызовом для нас станет содержание фестиваля. Напомню, что в 2025 году мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, это и станет ключевой темой», – рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что Татарстан всегда занимает самые высокие места на Всероссийской студенческой весне. И не было ни одного фестиваля, где команда республики не попала в тройку или не забрала бы Гран-при.