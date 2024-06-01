Казань в 2025 году примет «Российскую студенческую весну»

Гала-концерт «Студенческой весны» РТ 2021 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Столица Татарстана в будущем, 2025 году примет финал XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом было объявлено на церемонии закрытия финала XXXII «Российской студенческой весны» в Саратове, передает ТАСС.

«Для нас знаково, что следующая „[Российская] студенческая весна“ в Казани пройдет в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заметил, выступая со сцены, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Руководитель профильного республиканского ведомства также выразил уверенность, что все участники фестиваля этого года смогут «приехать и показать свои таланты в каждом направлении».

Финал XXXII «Российской студенческой весны» проходил с 26 мая в Саратове. На этот раз фестиваль оказался приурочен к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

Участниками финала стали около 3,6 тыс. конкурсантов. Татарстан представляла команда из 90 человек, которые подготовили 37 номеров. Финалистов «Студвесны» поприветствовал в том числе Президент РФ Владимир Путин.