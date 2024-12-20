Ринат Садыков: Студвесна 2025 года соберет порядка 3,5 тыс. делегатов

Всероссийская студенческая весна, которую в 2025 году примет Казань, станет одной из самых ярких и качественных по содержанию во всей истории фестиваля, так как она состоится в год 80-летия Великой Победы. Таким мнением с «Татар-информом» поделился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы забрали не просто Студенческую весну, а весну Победы. Мы вместе с вами проведем один из самых ярких и лучших по содержанию фестивалей. Будет порядка 3,5 тыс. делегатов в Казани», - заявил он.

На всероссийской Студенческой весне ожидается и большое количество федеральных гостей. И вузы Татарстана будут достойно представлять регион на грядущем фестивале, добавил Садыков