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Общество 20 декабря 2024 17:51

Ринат Садыков: Студвесна 2025 года соберет порядка 3,5 тыс. делегатов

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Всероссийская студенческая весна, которую в 2025 году примет Казань, станет одной из самых ярких и качественных по содержанию во всей истории фестиваля, так как она состоится в год 80-летия Великой Победы. Таким мнением с «Татар-информом» поделился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы забрали не просто Студенческую весну, а весну Победы. Мы вместе с вами проведем один из самых ярких и лучших по содержанию фестивалей. Будет порядка 3,5 тыс. делегатов в Казани», - заявил он.

На всероссийской Студенческой весне ожидается и большое количество федеральных гостей. И вузы Татарстана будут достойно представлять регион на грядущем фестивале, добавил Садыков

#Ринат Садыков #российская студенческая весна
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