Медведев о потолке цен: «Российского газа в Европе просто не будет»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на предложение ограничить цены на природный газ из России, поступающий по трубопроводам.

При этом экс-президент РФ издевательски обратил внимание на «аристократические» приставки при фамилии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей эту идею, и назвал ее «тетенькой».

Ранее агентство «Рейтер» рассказало, что фон дер Ляйен выступила за введение потолка цен на газ из РФ. «Я твердо верю, что настало время для ограничения цен на российский трубопроводный газ, [поступающий] в Европу», — заявила она.

Ранее Кремль пригрозил оставить страны Запада без нефти в случае введения потолка на ее стоимость. Соответствующий план обсуждается на уровне «Большой семерки». В свою очередь план Германии по отказу от газа из России предполагает его замещение в 2024 году.

Новые санкции призваны ограничить возможность России проводить специальную военную операцию на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Спецоперация началась 24 февраля текущего года.